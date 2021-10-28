В Україні пройде конкурс на посаду директора ДБР

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У четвер, 28 жовтня, було оголошено конкурс на посаду директора Державне бюро розслідувань

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Андрія Козлова, члена конкурсної комісії.

"Сьогодні після тривалих дискусій затверджено оголошення (за зміненим проєктом) про проведення конкурсу, проєкт регламенту прийнято лише за основу і, маю надію, буде доопрацьовано перед остаточним прийняттям. Таким чином, конкурс розпочався", - написав він у Facebook.

Документи від кандидатів на посаду директора ДБР будуть прийматися протягом 21 дня після публікації оголошення про конкурс.

Станом на сьогодні посада керівника ДБР вакантна. Сьогодні на посаді виконувача обов'язків директора бюро перебуває Олексій Сухачов. До нього посаду в.о. глави ДБР займав Олександр Соколов, якого призначили після переведення директора Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.

Нагадаємо, 30 вересня Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ.