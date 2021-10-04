НАПК проверяет декларацию Зеленского и главы СБУ
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию офшорного скандала, возникшего после публикации расследования Pandora Papers
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Радио НВ главы агентства Александра Новикова.
"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена... первый помощник президента на общественных началах — не является лицом, которое подает декларацию, а значит мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.
При этом глава НАПК отметил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не в связи с обнародованной журналистами информацией, а в соответствии с порядком очередности.
"Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", — сообщил Новиков.
Глава Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.
"Не отражение в [декларации] средств на счетах оффшорных компаний — не является нарушением. Является нарушением неотражения самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. В соответствии с ней в декларации отображаются только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное-не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, какими являются компании... сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали — это является предметом полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушения в рамках компетенции НАЗК", - рассказал чиновник
Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, НАПК не поступало.
По информации журналистов-расследователей, Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к отмыванию Коломойским денег ПриватБанка.