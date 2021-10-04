НАПК проверяет декларацию Зеленского и главы СБУ

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Радио НВ главы агентства Александра Новикова.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена... первый помощник президента на общественных началах — не является лицом, которое подает декларацию, а значит мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.

При этом глава НАПК отметил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не в связи с обнародованной журналистами информацией, а в соответствии с порядком очередности.

"Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", — сообщил Новиков.

Глава Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отражение в [декларации] средств на счетах оффшорных компаний — не является нарушением. Является нарушением неотражения самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. В соответствии с ней в декларации отображаются только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное-не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, какими являются компании... сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали — это является предметом полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушения в рамках компетенции НАЗК", - рассказал чиновник

Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, НАПК не поступало.

По информации журналистов-расследователей, Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к отмыванию Коломойским денег ПриватБанка.