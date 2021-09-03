В Кабмине заговорили о референдуме относительно членства Украины в НАТО

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ее интервью изданию "Слово и дело"

По ее мнению результаты референдума станут контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели.

При этом Стефанишина отметила, что до того, как речь будет идти непосредственно о принятии такого решения странами Альянса, речь не идет о таком референдуме.

"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования КМИС, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имела самые высокие показатели - более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО. Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели", - объяснила вице-премьер.

Одним из обещаний Президента Украины Владимира Зеленского было проведение референдума относительно членства нашей страны в НАТО