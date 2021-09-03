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03 вересня 2021, 16:13 11

У Кабміні заговорили про референдум щодо членства України в НАТО

03 вересня 2021, 16:13 11
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Фото з відкритих джерел
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Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина пропонує провести референдум щодо членства України в НАТО

Про це пише RegioNews з посиланням на її інтерв'ю виданню "Слово і Діло"

На її думку результати референдуму стануть контраргументом для західних партнерів про те, що ні суспільство, ні політики не розділені щодо цієї мети.

При цьому Стефанишина зазначила, що до того, як буде йтися безпосередньо про прийняття такого рішення країнами Альянсу, мова не йде про такий референдум.

"Якщо говорити саме про зріз волевиявлення народу - це дуже важливо, тому що в 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було, що країна розділена: немає єдності в підтримці членства України в НАТО. Сьогодні ситуація кардинально інша. Буквально нещодавно були оприлюднені дослідження КМІС, в яких цього року підтримка руху України в НАТО мала найвищі показники - понад 50% громадян України підтримують членство України в НАТО. Тому мова йде не тільки про народовладдя: результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ні суспільство, ні політики не розділені щодо цієї мети", - пояснила віце-прем'єр.

Однією з обіцянок Президента України Володимира Зеленського було проведення референдуму щодо членства нашої країни в НАТО

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