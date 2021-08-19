В ОП назвали абсурдом заявление о давлении Банковой на Кличко

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В Офисе президента Украины считают абсурдным заявление о давлении Банковой на мэра столицы Виталия Кличко и считают, что городского голову «подставляют» распространением подобных заявлений от его имени.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио "Свобода".

"Господин Кличко, как бы об этом не рассказывали отдельные "информационные каналы" никогда не был самостоятельным политиком. А люди, которые Кличко всегда играют, настолько обеспокоены из-за угрозы, что их лишат возможности "доить" бюджет и активы Киева, что откровенно подставляют Кличко распространением абсурдных заявлений от его имени. Ну какой он политический конкурент? Кому? Возьмите любой опрос – при всем уважении к мэру Киева, но в общенациональных рейтингах он среди неудачников", – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

По его словам, "люди, которые "публично жонглируют" Кличко, не могут признать факты коррупции в столичной власти и в коммунальных предприятиях Киева".

"Потому что это их "заработок", их схемы. Они используют Кличко просто как пиар-возможность что-то спрятать. Достаточно просто взглянуть на события в городе: постоянные скандалы из-за незаконные застройки, постоянные махинации с землей Киева, постоянные кражи буквально на всем", – отметил советник руководителя Офиса президента.

18 августа после ряда обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА политическая партия "Удар" опубликовала заявление, в котором говорилось о политическом давлении на Виталия Кличко.

"Власть не оставляет попытки зачистить политическое поле от конкурентов. Офис президента продолжает атаковать партию "УДАР" и ее лидера Виталия Кличко. В течение последних дней правоохранителей снова активно обыскивают киевские коммунальные предприятия и структурные подразделения КГГА. Таким образом, Банковая пытается создать почву, чтобы, вопреки законам, назначить главой КГГА "залетного" ручного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне", – говорилось в сообщении.