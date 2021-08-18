Разумков и группа депутатов предлагают, чтобы комитеты ВР согласовывали назначение и увольнение заместителей министра

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и 32 депутата предлагают чтобы комитеты Верховной Рады согласовывали назначение и увольнение первого заместителя и заместителя министра с соответствующим парламентским комитетом

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента

Законопроектом предлагается внести изменение в закон о "Центральных органах исполнительной власти "и предусмотреть, что "первый заместитель или заместитель министра назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с комитетом Верховой Рады Украины, к предмету ведения которого относится вопрос деятельности соответствующего министерства".

Кроме этого, в случае одобрения инициативы, будут внесены изменения в закон "О комитетах ВР" и предусмотрено, что контрольная функция комитетов заключается в согласовании назначения на должность или увольнения с должности первого заместителя или заместителя министра.