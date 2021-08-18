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18 серпня 2021, 12:49 41

Разумков та група депутатів пропонують, щоб комітети ВР погоджували призначення та звільнення заступників міністра

18 серпня 2021, 12:49 41
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та 32 депутати пропонують аби комітети Верховної Ради погоджували призначення та звільнення першого заступника та заступника міністра з відповідним парламентським комітетом

.Про це пише RegioNews з посиланням на сайт парламенту

Законопроєкотм пропонується внести зміну до закону про "Центральні органи виконавчої влади" та передбачити, що "Перший заступник чи заступник міністра призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з комітетом Верхової Ради України, до предмета відання якого відноситься питання діяльності відповідного міністерства".

Крім цього, в разі схвалення ініціативи, будуть внесено зміни до закону "про комітети ВР" і передбачено, що контрольна функція комітетів полягає в погодженні призначення на посаду чи звільнення з посади першого заступника чи заступника міністра.

комітет міністр Верховна Рада депутати

 
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