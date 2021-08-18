Разумков та група депутатів пропонують, щоб комітети ВР погоджували призначення та звільнення заступників міністра
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та 32 депутати пропонують аби комітети Верховної Ради погоджували призначення та звільнення першого заступника та заступника міністра з відповідним парламентським комітетом
.Про це пише RegioNews з посиланням на сайт парламенту
Законопроєкотм пропонується внести зміну до закону про "Центральні органи виконавчої влади" та передбачити, що "Перший заступник чи заступник міністра призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням з комітетом Верхової Ради України, до предмета відання якого відноситься питання діяльності відповідного міністерства".
Крім цього, в разі схвалення ініціативи, будуть внесено зміни до закону "про комітети ВР" і передбачено, що контрольна функція комітетів полягає в погодженні призначення на посаду чи звільнення з посади першого заступника чи заступника міністра.