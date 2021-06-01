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01 июня 2021, 09:21 3

Медведчук договаривался с РФ о закупке уголья в ОРДЛО, - СМИ

01 июня 2021, 09:21 3
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Фото: из открытых источников
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Подозреваемый в государственной измене народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук якобы договорился о поставках угля из оккупированных боевиками территорий за 10 миллионов гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В частности отмечается, что Медведчук якобы уговаривал пятого президента Петра Порошенко согласиться на закупку угля с временно оккупированных территорий, поскольку в то время в Украине из-за боевых действий упала добыча угля, что стало причиной дефицита на теплоэнергостанциях.

На записях разговоров, которые опубликовало издание является общение человека с голосом похожим на Медведчука с якобы министром энергетики России Александром Новаком, Владиславом Сурковым - помощником Путина Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем главы правительства РФ.

После долгих переговоров украинскую власть якобы удалось уговорить на выплату средств авансом именно наличными. Речь шла о 10 миллионах гривен. Перевозкой их к линии разграничения якобы занимались сотрудники СБУ.

Сообщается, что на этом процессе деньги зарабатывал и сам Медведчук, поскольку получал прибыль от компании, которая выступала посредником в этой схеме.

Напомним, ранее журналисты обнародовали вероятные записи разговоров Медведчука с боевиками ОРДЛО. На них фигурируют боевики ОРДЛО, президент РФ Владимир Путин, олигарх Ринат Ахметов и пятый президент Украины Петр Порошенко.

РФ Схемы деньги расследование уголь Виктор Медведчук

 
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