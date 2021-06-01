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01 червня 2021, 09:21 14

Медведчук домовлявся з РФ про закупівля всугілля в ОРДЛО, - ЗМІ

01 червня 2021, 09:21 14
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Фото: з відкритих джерел
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Підозрюваний у державній зраді народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук начебто домовився про постачання вугілля з окупованих бойовиками територій за 10 мільйонів гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Зокрема зазначається, що Медведчук начебто вмовляв п'ятого президента Петра Порошенка погодитись на закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій, оскільки на той час в Україні через бойові дії впав видобуток вугілля, що стало причиною дефіциту на теплоенергостанціях.

На записах розмов, що опублікувало видання є спілкування людини із голосом схожим на Медведчука із начебто міністром енергетики Росії Олександром Новаком, Владиславом Сурковим - помічником Путіна та Дмитром Козаком, який тоді був заступником глави уряду РФ.

Після довгих перемовин українську владу начебто вдалось вмовити на виплату коштів авансом саме готівкою. Йшлось про 10 мільйонів гривень. Перевезенням їх до лінії розмежування начебто займались співробітники СБУ.

Повідомляється, що на цьому процесі гроші заробляв і сам Медведчук, оскільки отримував прибуток від компанії, яка виступала посередником у цій схемі.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили ймовірні записи розмов Медведчука з бойовиками ОРДЛО. На них фігурують бойовики ОРДЛО, президент РФ Володимир Путін, олігарх Рінат Ахметов та п'ятий президент України Петро Порошенко.

РФ Схеми гроші розслідування вугілля Віктор Медведчук

 
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