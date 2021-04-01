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01 апреля 2021, 09:16 797

Порошенко задекларировал более 200 миллионов дохода за год

01 апреля 2021, 09:16 797
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Политик заработал втрое меньше, чем годом ранее
Политик заработал втрое меньше, чем годом ранее
Фото: из открытых источников
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Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривен доходов, из которых более полмиллиона гривен он заработал в парламенте.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные декларации политика.

Так, 2020 год принес пятом президенту 222 миллиона гривен доходов, из них 214 миллионов - дивиденды, а 7 миллионов - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке. Кроме того, Порошенко заработал свыше 504 тысячи гривен в качестве народного депутата.

Относительно расходов, которые подлежат декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 миллионов - на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах.

На рекламные услуги потратил более 1,8 млн.

В пресс-службе сообщили, что расходы на благотворительность в 2020 году были нацелены на борьбу с коронавирусом и достигли примерно 150 миллионов гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Кроме того, согласно декларации, Он хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн гривен. Также у него есть ряд коллекций картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные изделия, шубы и женские сумки жены Марины. В семье Порошенко три автомобиля – Jaguar у жены и два Mercedes-Benz у мужчины.

Напомним, ранее Разумков показал свою декларацию: четыре машины и свыше 28 миллионов наличными. Больше председателя Рады зарабатывает его жена - за год почти 7 миллионов гривен.

деньги Петр Порошенко авто декларации Благотворительность

 
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