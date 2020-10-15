Кандидат в мэры одного из городов Киевщины заявила о возможных фальсификациях на выборах в нескольких общинах области

В четырех общинах зарегистрировали тысячи новых избирателей

В четырех общинах зарегистрировали тысячи новых избирателей

Фото: из открытых источников

В Киевской области на местных выборах возможны фальсификации из-за того, что тысячи людей изменили адрес перед днем голосования. Больше всего вновь прибывших избирателей в Гатном, Борщаговке, Ирпене и Белогородке.

Как передает RegioNews, об этом в блоге на "Украинской правде" написала кандидат в мэры Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская.

Больше людей захотели изменить свой адрес в Борщаговской сельской общине – +3087 или 8% избирателей, в городе Ирпень – +2294 или 4% и Белогородской сельской общине – +1085 или 5%", – отмечает она.

По ее словам, чтобы преодолеть 5% барьер партиям нужно набрать: для Борщаговской общины - 953 голоса избирателей, для Белогородки - 519, для Ирпеня - 1334. "То есть именно столько голосов, а на самом деле еще меньше, должна набрать партия для захода в местный совет хотя бы в минимальном составе. Невооруженным глазом видно, что эти цифры меньше количества "новоприбывших" в эти общины избирателей", – говорится в блоге.

В Борщаговской ОТГ "гастарбайтеры" могут потенциально завести в местную раду три новые никому неизвестные партии или создать мощную поддержку для кого-то одного с большой претензией на "золотую акцию", – пишет Скорик-Шкаровская.

По ее расчетам, со 100% избирателей, которые зарегистрированы и по состоянию на конец сентября имеют избирательным адресом соответствующие общины Бучанского района, на выборы придет 50%. "Это очень оптимистический сценарий из обзора на коронавирус и тот факт, что речь идет о местных выборах. От этой цифры посчитаем 5% – проходной барьер для политической партии, которая хочет пройти в местный совет, где проживает более 10 тысяч избирателей", – отмечает она.

Ранее сообщалось, что жителей окраин Запорожья группами привозили к отделам регистрации избирателей для массового изменения избирательных адресов за обещание денежного вознаграждения.