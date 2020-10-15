Кандидатка в мери одного з міст Київщини заявила про можливі фальсифікації на виборах у декількох громадах області

У чотирьох громадах зареєстрували тисячі нових виборців

У чотирьох громадах зареєстрували тисячі нових виборців

Фото: з відкритих джерел

У Київській області на місцевих виборах можливі фальсифікації через те, що тисячі людей змінили виборчу адресу перед днем голосування. Найбільше новоприбулих виборців у Гатному, Борщагівці, Ірпені та Білогородці.

Як передає RegioNews, про це в блозі на "Українській правді" написала кандидатка в мери Ірпеня Михайлина Скорик-Шкарівська.

Найбільше людей забажали змінити свою адресу в Борщагівській сільській громаді – +3087 або 8% виборців, в місті Ірпінь – +2294 або 4% та Білогородській сільській громаді – +1085 або 5%", – зазначає вона.

За її словами, щоб подолати 5% бар'єр партіям потрібно набрати: для Борщагівської громади - 953 голоси виборців, для Білогородки - 519, для Ірпеня - 1334. "Тобто саме стільки голосів, а насправді ще менше, повинна набрати партія для заходу в місцеву раду хоча б у мінімальному складі. Неозброєним оком видно, що ці цифри менші за кількість "новоприбулих" в ці громади виборців", – йдеться в блозі.

У Борщагівській ОТГ "гастарбайтери" можуть потенційно завести в місцеву раду три нові нікому невідомі партії або створити потужну підтримку для когось одного із великою претензією на "золоту акцію", – пише Скорик-Шкарівська.

За її розрахунками, зі 100% виборців, які зареєстровані і станом на кінець вересня мають виборчою адресою відповідні громади Бучанського району, на вибори прийде 50%. "Це дуже оптимістичний сценарій з огляду на коронавірус і той факт, що мова йде про місцеві вибори. Від цієї цифри порахуємо 5% – прохідний бар’єр для політичної партії, яка хоче пройти до місцевої ради, де мешкає понад 10 тисяч виборців", – зазначає вона.

Раніше повідомлялось, що жителів околиць Запоріжжя групами привозили до відділів реєстрації виборців для масової зміни виборчих адрес за обіцянку грошової винагороди.