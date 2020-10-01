У Венедиктовой зафиксировали около 14 тыс. уголовных правонарушений в Крыму и в ОРДЛО
Офис генпрокурора зафиксировал около 14 тыс. уголовных правонарушений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Про этом во время брифинга сказала заместитель начальника управления Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
"Если говорить как раз по оккупированным территориям, учитывая Донецкую и Луганскую области в том числе - то это около 14 тыс. уголовных правонарушений. Надо понимать, что мы не только занимаемся тем, что мы фиксируем, собираем эти доказательства и передаем материалы в Международный уголовный суд, мы также применяем наше национальное законодательство", - сообщила она.
Кориняк добавила, что в отношении высших должностных лиц, в действиях которых есть именно составы уголовных правонарушений относительно вооруженной агрессии против Украины, будет применяться институт специального досудебного расследования.
"Дальше уже мы передаем из этих вопросов как раз материалы к МКС”, - сказала Ольга Кориняк, отвечая на вопрос, сколько преступлений зафиксировали на оккупированных территориях, которые были переданы в международные институты.
Ранее стало известно, что Кабинет министров разрабатывает пакет законопроектов про переходный период, в который войдут законы о переходном правосудии (амнистию).