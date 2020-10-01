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01 октября 2020, 16:06 1

У Венедиктовой зафиксировали около 14 тыс. уголовных правонарушений в Крыму и в ОРДЛО

01 октября 2020, 16:06 1
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Доказательства правонарушений фиксируют и передают материалы в Международный уголовный суд
Доказательства правонарушений фиксируют и передают материалы в Международный уголовный суд
Фото из открытых источников
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Офис генпрокурора зафиксировал около 14 тыс. уголовных правонарушений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Про этом во время брифинга сказала заместитель начальника управления Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Если говорить как раз по оккупированным территориям, учитывая Донецкую и Луганскую области в том числе - то это около 14 тыс. уголовных правонарушений. Надо понимать, что мы не только занимаемся тем, что мы фиксируем, собираем эти доказательства и передаем материалы в Международный уголовный суд, мы также применяем наше национальное законодательство", - сообщила она.

Кориняк добавила, что в отношении высших должностных лиц, в действиях которых есть именно составы уголовных правонарушений относительно вооруженной агрессии против Украины, будет применяться институт специального досудебного расследования.

"Дальше уже мы передаем из этих вопросов как раз материалы к МКС”, - сказала Ольга Кориняк, отвечая на вопрос, сколько преступлений зафиксировали на оккупированных территориях, которые были переданы в международные институты.

Ранее стало известно, что Кабинет министров разрабатывает пакет законопроектов про переходный период, в который войдут законы о переходном правосудии (амнистию).

Офис генпрокурора криминал Крым оккупанты МВД
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