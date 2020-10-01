10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
14:19  01 жовтня
На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 16:06 1

У Венедіктової зафіксували близько 14 тис. кримінальних правопорушень у Криму й в ОРДЛО

01 жовтня 2020, 16:06 1
Читайте также на русском языке
Докази правопорушень фіксують і передають матеріали до Міжнародного кримінального суду
Докази правопорушень фіксують і передають матеріали до Міжнародного кримінального суду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Офіс генпрокурора зафіксував близько 14 тис. кримінальних правопорушень на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

Про це під час брифінгу сказала заступник начальника управління Офісу Генерального прокурора Ольга Коріняк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Якщо казати якраз по окупованих територіях, враховуючи Донецьку та Луганську області в тому числі - то це близько 14 тис. кримінальних правопорушень. Треба розуміти, що ми не тільки займаємось тим, що ми фіксуємо, збираємо ці докази і передаємо матеріали до Міжнародного кримінального суду, ми також застосовуємо наше національне законодавство", - повідомила вона.

Коріняк додала, що щодо вищих посадових осіб, в діях яких є саме склади кримінальних правопорушень щодо збройної агресії проти України, буде застосовуватися інститут спеціального досудового розслідування.

"Далі вже ми передаємо з цих питань якраз матеріали до МКС”, - сказала Ольга Коріняк, відповідаючи на запитання, скільки злочинів зафіксували на окупованих територіях, які були передані до міжнародних інституцій.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів розробляє пакет законопроєктів про перехідний період, до якого увійдуть закони про перехідне правосуддя (амністію).

Офіс генпрокурора кримінал Крим окупанти МВС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »