У Венедіктової зафіксували близько 14 тис. кримінальних правопорушень у Криму й в ОРДЛО

Докази правопорушень фіксують і передають матеріали до Міжнародного кримінального суду

Докази правопорушень фіксують і передають матеріали до Міжнародного кримінального суду

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Про це під час брифінгу сказала заступник начальника управління Офісу Генерального прокурора Ольга Коріняк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Якщо казати якраз по окупованих територіях, враховуючи Донецьку та Луганську області в тому числі - то це близько 14 тис. кримінальних правопорушень. Треба розуміти, що ми не тільки займаємось тим, що ми фіксуємо, збираємо ці докази і передаємо матеріали до Міжнародного кримінального суду, ми також застосовуємо наше національне законодавство", - повідомила вона.

Коріняк додала, що щодо вищих посадових осіб, в діях яких є саме склади кримінальних правопорушень щодо збройної агресії проти України, буде застосовуватися інститут спеціального досудового розслідування.

"Далі вже ми передаємо з цих питань якраз матеріали до МКС”, - сказала Ольга Коріняк, відповідаючи на запитання, скільки злочинів зафіксували на окупованих територіях, які були передані до міжнародних інституцій.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів розробляє пакет законопроєктів про перехідний період, до якого увійдуть закони про перехідне правосуддя (амністію).