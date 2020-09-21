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21 сентября 2020, 18:30 5

Бывшая начальница ГАИ стала заместителем руководителя Госуправления делами

21 сентября 2020, 18:30 5
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Она назначена на период действия карантина
Она назначена на период действия карантина
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую начальницу ГАИ в Одесской области (2005-2006) Марию Стоцкую заместителем руководителя Государственного управления делами. Она получила соответствующие полномочия на период действия карантина.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента.

"Назначить Стоцкую Марию Николаевну заместителем руководителя Государственного управления делами по 21 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - говорится в тексте документа.

Стоцкая имеет звание генерал-майора. В 2005-2006 годах она руководила одесским областным управлением ГАИ. После этого была региональным представителем экс-министра внутренних дел Василия Цушко.

Она также была на должности вице-мера Одессы с апреля 2013 года по февраль 2014 года.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский уволил Марию Грабовскую с должности заместителя главы Государственного управления делами.

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