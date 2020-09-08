В Украине презентовали сериал для кандидатов на местных выборах

Образовательный сериал будет доступен на платформе Дия.Цифровое образование

Образовательный сериал будет доступен на платформе Дия.Цифровое образование

Рixabay

Министерство цифровой трансформации совместно с ОО "Центр содействия реформам" презентовали сериал "Кандидат", который расскажет об этапах избирательной кампании на выборах в местные органы власти, назначенные на 25 октября.

Презентация проекта состоялась на брифинге 8 сентября, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Отмечается, что участие в съемках приняли теле - и радиоведущий, актер Андрей Джеджула, общественный деятель Александр Солонтай, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, народные депутаты Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук, Александр Скичко.

Сериал состоит из 11 серий, охватывающих основные этапы, которые придется пройти кандидату во время предвыборной кампании.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Іонан отметила, что выборы пройдут 25 октября — и лента "дает исчерпывающие ответы на вопросы, которые должен знать человек, желающий стать депутатом".

А руководитель программ ОО "Центр содействия реформам" Елена Юркина добавила, что правовая образование общества в направлении избирательного законодательства важна для того, чтобы в местной власти были представлены разные люди, с разным, в том числе профессиональным опытом".

Инициаторы сериала надеются, что он поможет кандидатам быстро разобраться в законодательстве, заполнить документы, провести саму кампанию.

Напомним, ранее у Авакова объяснили, с какой суммы начинается уголовная ответственность за агитацию на выборах.