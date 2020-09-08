В Україні презентували серіал для кандидатів на місцевих виборах

Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта

Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта

Рixabay

Міністерство цифрової трансформації спільно з ГО "Центр сприяння реформам" презентували серіал "Кандидат", який розповість про етапи виборчої кампанії на виборах до місцевих органів влади, призначені на 25 жовтня.

Презентація проєкту відбулася на брифінгу 8 вересня, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що участь в зйомках взяли теле- і радіоведучий, актор Андрій Джеджула, громадський діяч Олександр Солонтай, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, народні депутати Марина Бардіна, Олена Шуляк, Вадим Галайчук, Олександр Скічко.

Серіал складається з 11 серій, що охоплюють основні етапи, які доведеться пройти кандидату під час передвиборчої кампанії.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що вибори пройдуть 25 жовтня — і стрічка "дає вичерпні відповіді на питання, які повинен знати людина, що бажає стати депутатом".

А керівник програм ГО "Центр сприяння реформам" Олена Юркіна додала, що правова освіта суспільства в напрямку виборчого законодавства важлива для того, щоб "у місцевій владі були представлені різні люди, з різним, в тому числі професійним досвідом".

Ініціатори серіалу сподіваються, що він допоможе кандидатам швидко розібратися в законодавстві, заповнити документи, провести саму кампанію.

Нагадаємо, раніше у Авакова пояснили, з якої суми починається кримінальна відповідальність за агітацію на виборах.