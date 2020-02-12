Федине грозит до пяти лет тюрьмы - ГБР
Как информирует RegioNews, прокурорами Офиса Генпрокурора по поручению генпрокурора в помещении ГБР народному депутату сообщено о подозрении в угрозе убийством Президента Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины .
В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, на этой неделе суд избрал меру пресечения Маруси Зверобий, которая является вторым фигурантом по делу об угрозах Зеленскому. Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.
Осенью прошлого, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, Зверобий и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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