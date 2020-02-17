Минобороны сохранит приветствие "Слава Украине”
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
""Слава Украине!" — "Героям слава!". Приказом Минобороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования к военному поздравления", - говорится в сообщении.
В Министерстве обороны пояснили, что потеря в силу Закона Украины "О Строевой устав Вооруженных Сил Украины" не отменит военного приветствия, которое было закреплено в ведомственном документе.
Справка. "Слава Украине!" — украинское приветствие, национальный лозунг. Появилось в начале ХХ века в различных вариациях. Получило распространение среди украинцев во время Украинской революции (1918-1920). Стало лозунгом украинских националистов и борцов за независимость Украины. У1920-1930 годах было привычным в Западной Украине и в украинской диаспоре. В Украине поздравления возродилось после провозглашения Независимости Украины (1991). Приобрело известность во время Євромайдана (2013-2014) и российско-украинской войны (с 2014).
24 августа 2018 года приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!" впервые прозвучало как часть церемонии парада в честь 27-летия независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности. 4 октября 2018 года Верховная Рада на законодательном уровне закрепила приветствие "Слава Украине! — Героям слава!" в ВСУ и Национальной гвардии.
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