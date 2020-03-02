Стало известно, что ждет эвакуированных украинцев в Новых Санжарах
В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине
В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине
Об этом сообщают RegioNnews со ссылкой на 112 Украина.
Люди смогут оставить обсервацию в четверг утром. Но при условии, что у них не будут выявлены симптомы коронавируса.
Напомним, что в субботу, 29 февраля, в эвакуированных украинцев и членов экипажа, который доставил их на родину, взяли еще несколько анализов на выявление возбудителя атипичной пневмонии в организме. Результаты ожидают получить в среду.
Тем временем, как сообщали RegioNews ранее, всего под медицинским наблюдением на новую коронавірусну инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, которые прибыли из Китая.
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