Стало известно, что ждет эвакуированных украинцев в Новых Санжарах

В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине

Фото: Pixabay

В четверг, 5 марта, эвакуированные из китайской провинции Ухань, где сейчас бушует смертельно опасный коронавирус, могут оставить обсервацию в Новых Санжарах на Полтавщине

Об этом сообщают RegioNnews со ссылкой на 112 Украина. Люди смогут оставить обсервацию в четверг утром. Но при условии, что у них не будут выявлены симптомы коронавируса. Напомним, что в субботу, 29 февраля, в эвакуированных украинцев и членов экипажа, который доставил их на родину, взяли еще несколько анализов на выявление возбудителя атипичной пневмонии в организме. Результаты ожидают получить в среду. Тем временем, как сообщали RegioNews ранее, всего под медицинским наблюдением на новую коронавірусну инфекцию в Крыму и Севастополе находятся 50 человек, которые прибыли из Китая.

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