На грецко-турецкой границе собрались более 13 тысяч беженцев из Сирии - МОМ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Так, по сообщению источника, сотрудники организации зафиксировали не менее 13 тысяч человек возле официальных пунктов пропуска и неофициальных переходов, которые добираются до границы на машинах, такси и автобусах из Стамбула. По словам главы МОМ в Турции Ладфо Гвилава, большинство из мигрантов - мужчины, "впрочем, мы также видим много семей, путешествующих с маленькими детьми".
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в ночь на воскресенье в соцсети Twitter объявил, что 47 тысяч мигрантов уже, якобы, пересекли границу через провинцию Эдирне, впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил открытой границу с европейскими странами для беженцев. Это произошло через два дня после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара сирийских войск погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения.
Эскалация боевых действий в Идлибе из-за наступления сирийской армии вызвала мощную волну беженцев. Турция уже приняла более трех миллионов сирийских беженцев и заявляла, что ее возможности исчерпаны.
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