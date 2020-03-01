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01 марта 2020, 10:23 8

На грецко-турецкой границе собрались более 13 тысяч беженцев из Сирии - МОМ

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01 марта 2020, 10:23 8
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Более 13-ти тысяч мигрантов собрались на греко-турецкой границе в ночь на 1 марта
Фото: pixabay.com
Более 13-ти тысяч мигрантов собрались на греко-турецкой границе в ночь на 1 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Так, по сообщению источника, сотрудники организации зафиксировали не менее 13 тысяч человек возле официальных пунктов пропуска и неофициальных переходов, которые добираются до границы на машинах, такси и автобусах из Стамбула. По словам главы МОМ в Турции Ладфо Гвилава, большинство из мигрантов - мужчины, "впрочем, мы также видим много семей, путешествующих с маленькими детьми".

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в ночь на воскресенье в соцсети Twitter объявил, что 47 тысяч мигрантов уже, якобы, пересекли границу через провинцию Эдирне, впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил открытой границу с европейскими странами для беженцев. Это произошло через два дня после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где в результате авиаудара сирийских войск погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения.

Эскалация боевых действий в Идлибе из-за наступления сирийской армии вызвала мощную волну беженцев. Турция уже приняла более трех миллионов сирийских беженцев и заявляла, что ее возможности исчерпаны.


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