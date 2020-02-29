Пребывающих в Новых Санжарах на карантине могут отпустить домой в следующий четверг
Журналист Александр Махов на своей странице в Facebook сообщил, как обстоят дела в Новых Санжарах и когда эвакуированных из Уханя украинцев могут отпустить домой, пишет RegioNews.
До медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус. Результати мають...Опубліковано Oleksandr Makhov Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
До данным журналиста в медцентр Нацгвардии направлена группа эпидемиологов для взятия повторных анализов на коронавирус у всех, кто сейчас находится в Полтавской области. Результаты будут готовы на следующей неделе, до среды. После этого уже будет приниматься решение о том, когда люди смогут отправится домой.
Как сообщается в посте Александра Махова, предварительно в четверг, всех эвакуированных могут отпустить домой.
Как мы сообщали ранее, в сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.
Сообщалось, что Украина может отправить второй самолет для эвакуации людей из Китая.
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