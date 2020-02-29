Пребывающих в Новых Санжарах на карантине могут отпустить домой в следующий четверг

В медцентр Нацгвардии направлена группа эпидемиологов для взятия повторных анализов на коронавирус у всех, кто сейчас находится в Полтавской области. Их результаты будут готовы в среду, 3 марта

Фото: Александр Махов

В медцентр Нацгвардии направлена группа эпидемиологов для взятия повторных анализов на коронавирус у всех, кто сейчас находится в Полтавской области. Их результаты будут готовы в среду, 3 марта

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