Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны два депутата

Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля

Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля

Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба полиции Винницкой области,пишет RegioNews.

"Задержаны двое депутатов Жмеринского городского совета и работник горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, которых задерживала полиция", - говорится в сообщении.

Им объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Таким образом, количество задержанных после штурма Жмеринского горсовета возросло до 22 человек.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в полиции.