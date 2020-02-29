19:44  29 февраля
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
18:12  29 февраля
Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 
17:48  29 февраля
В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 15:31 32

Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны два депутата

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 15:31 32
Читайте також українською мовою
Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля
Полиция Винницкой области задержала двух депутатов и работника горсовета Жмеринки за участие в беспорядках 27 февраля

Об этом сообщает в субботу, 29 февраля, пресс-служба полиции Винницкой области,пишет RegioNews.

"Задержаны двое депутатов Жмеринского городского совета и работник горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, которых задерживала полиция", - говорится в сообщении.

Им объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Таким образом, количество задержанных после штурма Жмеринского горсовета возросло до 22 человек.

Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в полиции.


Жмеринка
Нападавшим, которые захватили Жмеринский горсовет, полиция объявила подозрение
28 февраля 2020, 11:04
"Нацдружины" озвучили свою версию причин столкновений в Жмеринском горсовете
27 февраля 2020, 20:15
В Жмеринке захватили городской совет, есть пострадавшие: все подробности
27 февраля 2020, 14:52
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »