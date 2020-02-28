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28 февраля 2020, 18:24 10

Зеленский обсудил с представителями медиагрупп запуск незакодированных версий украинских телеканалов

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28 февраля 2020, 18:24 10
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Президент Украины Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передаёт RegioNews

Отмечается, что участники встречи обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли из-за введения кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала телеканалов с 29 января этого года.

По словам Президента, этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что все эти процессы приводят к ситуации, когда альтернативой для граждан становится российское телевидение.

Владимир Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас нет имеем другого доступа, кроме информационного", - подчеркнул президент.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 году должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятых обязательств. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.


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