Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса

Гражданку Украины, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы

Фото: aljazeera.com

Гражданку Украины, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы

Как передает RegioNews, об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала она.

При этом Зеленко отметила, что состояние тех трех украинцев улучшается.

Также представитель МИД сообщила, что с целью принятия решения о возможности остановки членами экипажа лайнера в Японии местные медики провели необходимые тесты, результаты которых пока прорабатываются и те украинцы, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местные медучреждения, а те, у которых негативные - продолжат карантин.

Напомним, всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.

По данным Минздрава, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.