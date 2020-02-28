Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
Как передает RegioNews, об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - сказала она.
При этом Зеленко отметила, что состояние тех трех украинцев улучшается.
Также представитель МИД сообщила, что с целью принятия решения о возможности остановки членами экипажа лайнера в Японии местные медики провели необходимые тесты, результаты которых пока прорабатываются и те украинцы, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местные медучреждения, а те, у которых негативные - продолжат карантин.
Напомним, всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.
По данным Минздрава, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.
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