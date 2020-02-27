На юге и востоке Украины опять ожидается штормовой ветер

27 февраля синоптики Украины объявили о штормовом предупреждении для южных областей Украины

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27 февраля синоптики Украины объявили о штормовом предупреждении для южных областей Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Украине ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра.

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

Кроме того, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).