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27 февраля 2020, 10:20 3

В Ивано-Франковске на взятке разоблачили главного инженера коммунального предприятия

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27 февраля 2020, 10:20 3
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Чиновника задержали на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен
Фото с сайта Полиции Ивано-Франковской области
Чиновника задержали на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками УСБУ в области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили главного инженера одного из коммунальных предприятий на полученные неправомерной выгоды в сумме 118 тысяч гривен.

Злоумышленник задержан на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен, которые чиновник, как выяснили правоохранители, требовал за продажу имущества предприятия без оформления соответствующей документации.

Злоумышленника следователи задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, и избрание судом меры пресечения. Проводится следствие.

Напомним, на нардепа из Закарпатья завели уголовное дело за кнопкодавство.


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