В Ивано-Франковске на взятке разоблачили главного инженера коммунального предприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками УСБУ в области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили главного инженера одного из коммунальных предприятий на полученные неправомерной выгоды в сумме 118 тысяч гривен.
Злоумышленник задержан на территории предприятия после получения второй части денежных средств в сумме 100 тысяч гривен, которые чиновник, как выяснили правоохранители, требовал за продажу имущества предприятия без оформления соответствующей документации.
Злоумышленника следователи задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, и избрание судом меры пресечения. Проводится следствие.
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