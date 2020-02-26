На нардепа из Закарпатья завели уголовное дело за кнопкодавство

Верховной Радой принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство

Фото с сайта Мукачево.нет

Верховной Радой принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net. Как ранее сообщалось, в Верховной Раде зафиксировали кнопкодава - нардепа из Закарпатья Владислава Поляка.

В пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили о том, что Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно этого факта.

"Действительно, в пятницу вечером появилась информация о том, что, если не ошибаюсь, движение ЧЕСТНО зафиксировало с нескольких разных сторон то, что, возможно, было кнопкодавством, совершенным одним из народных депутатов. И, насколько мне известно, правоохранительные органы уже завели дело, будут расследовать. Потому что на прошлой сессии был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за кнопкодавство", - сообщил в интервью Укринформу во время официального визита в Латвию глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков также выразил надежду на то, что удастся довести до конца обещанное во время выборов и в подобных случаях депутаты потеряют мандат.

"Мы уже обращались в Конституционный суд с таким проектом. Однако нам его вернули оттуда с решением, что он не соответствует Конституции. Думаю, что мы еще будем обращаться к уважаемому Суду по этому вопросу. Ну, а пока что используется тот механизм, который я уже назвал – это уголовная ответственность", - резюмировал Разумков.

Напомним, вчера на Закарпатье в сына экс-главы Конституционного суда проводился обыск.