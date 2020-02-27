В организации схемы продаж элитных авто с ЕС подозревают депутата
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса.
"По версии следствия, указанное лицо подозревается в участии в преступной организации, которая занималась незаконным завладением элитными автомобилями на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие). В дальнейшем похищенные автомобили продавали на территории Украины", - говорится в сообщении.
По такой схеме в свободное обращение на территории Украины было реализовано более полусотни автомобилей. Следствие в уголовном производстве продолжается.
По данным "Украинской правды", речь идет о депутате Михаиле Чурило, а организатором данной преступной группы является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак.
"Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.
Как сообщается, 26 февраля у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Сейчас они и еще трое главных фигурантов схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.
Напомним, 26 февраля ОГП сообщил о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами, в результате чего был нанесен ущерб суммой более чем 4 млн евро.
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