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27 февраля 2020, 10:05 3

В организации схемы продаж элитных авто с ЕС подозревают депутата

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27 февраля 2020, 10:05 3
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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Ужгородского городского совета в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Ужгородского городского совета в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса.

"По версии следствия, указанное лицо подозревается в участии в преступной организации, которая занималась незаконным завладением элитными автомобилями на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие). В дальнейшем похищенные автомобили продавали на территории Украины", - говорится в сообщении.

По такой схеме в свободное обращение на территории Украины было реализовано более полусотни автомобилей. Следствие в уголовном производстве продолжается.

По данным "Украинской правды", речь идет о депутате Михаиле Чурило, а организатором данной преступной группы является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак.

"Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Как сообщается, 26 февраля у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Сейчас они и еще трое главных фигурантов схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.

Напомним, 26 февраля ОГП сообщил о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами, в результате чего был нанесен ущерб суммой более чем 4 млн евро.


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