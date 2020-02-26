Генпрокуратура выявила схему продажи элитных авто, угнанных в ЕС

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами, в результате чего был нанесен ущерб суммой более чем 4 млн евро

Фото: thedailybeast.com

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами, в результате чего был нанесен ущерб суммой более чем 4 млн евро

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса, по версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договора лизинга на автомобили элит-класса. Как отмечается, среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие). Указанные лица, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали. "Начиная с 2017 года, указанные лица обманули десятки зарубежных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации сообщили в правоохранительные органы, после чего автомобили были объявлены в международный розыск. По такой схеме насчитывается 56 эпизодов", - говорится в сообщении. В рамках расследования указанного уголовного производства проведено более 80 санкционированных обысков в г. Киеве, Львове, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. "Во время обысков правоохранители изъяли документацию, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, большое количество номерных государственных знаков, налички, оружия, боеприпасов и наркотики. Кроме того, изъято по несколько загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства, очевидно с поддельными персональными данными ", - добавили в Офисе. Сейчас проверяется причастность к противоправной деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками. Продолжаются следственные действия.

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