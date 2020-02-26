18:35  26 февраля
Джемилев призывает крымчан оказывать мирное сопротивление оккупации
18:03  26 февраля
Богдан признался, куда спустил всю зарплату от Зеленского
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 19:08 4

В горсовете Николаева об голову депутата от "Оппоблока" разбили яйцо

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 19:08 4
Читайте також українською мовою
В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина забросали яйцами
Фото: скрин с видео
В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина забросали яйцами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Инцидент произошел на третьем этаже мэрии. По словам очевидцев, это сделали представили Нацкорпуса. По всей видимости депутат шел на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, членом которой и является Павел Зоткин.

"Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения", – добавил он.

На уточняющий вопрос, не связывает ли он этот инцидент со своим поздравлением с 23 февраля, где на картинке был российский флаг, депутат сообщил, что это вполне вероятно.

Стоит отметить, что ранее депутат Николаевского городского совета от фракции "Оппозиционный блок" Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации.

Позже на странице NK News в Facebook опубликовали видео инцидента.

По видео видно, что представитель Нацдружины общается с депутатом на тему того, что в стране уже шестой год идет война с Россией, а он постит картинки с российским флагом. На что Павел Зоткин сообщил, что когда он публиковал картинку, то смысл для него был именно в "обложке" фильма "Офицеры", а флаг он увидел не сразу. Но когда его внимание обратили на этот момент, он изменил фотографию.

Архангела Новороссии (Павла Зоткина) "наградили" яйцом

Архангела Новороссии (Павла Зоткина) "наградили" яйцом Сегодня в здании николаевского горсовета произошел инцидент. Представители ОО "Национальные Дружины" пришли пообщаться с депутатом "Оппозиционного Блока" Павлом Зоткиным. Так, народный избранник опубликовал пост на 23 февраля с символикой Российской Федерации - страной-агрессором, с которой Украина воюет шестой год. По итогам диалога депутат получил "награду" от активистов в виде яйца.

Опубліковано NK.News Середа, 26 лютого 2020 р.


депутаты яйця Зоткин
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Денис Казанский
Андрей Романенко
Сергей Шевчук
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »