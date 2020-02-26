В горсовете Николаева об голову депутата от "Оппоблока" разбили яйцо

В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина забросали яйцами

Фото: скрин с видео

В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции "Оппозиционный блок" Павла Зоткина забросали яйцами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Инцидент произошел на третьем этаже мэрии. По словам очевидцев, это сделали представили Нацкорпуса. По всей видимости депутат шел на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, членом которой и является Павел Зоткин.

"Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения", – добавил он.

На уточняющий вопрос, не связывает ли он этот инцидент со своим поздравлением с 23 февраля, где на картинке был российский флаг, депутат сообщил, что это вполне вероятно.

Стоит отметить, что ранее депутат Николаевского городского совета от фракции "Оппозиционный блок" Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации.

Позже на странице NK News в Facebook опубликовали видео инцидента.

По видео видно, что представитель Нацдружины общается с депутатом на тему того, что в стране уже шестой год идет война с Россией, а он постит картинки с российским флагом. На что Павел Зоткин сообщил, что когда он публиковал картинку, то смысл для него был именно в "обложке" фильма "Офицеры", а флаг он увидел не сразу. Но когда его внимание обратили на этот момент, он изменил фотографию.