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19 февраля 2020, 14:24 9

Зеленский проконсультируется у известных врачей по медреформе

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19 февраля 2020, 14:24 9
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Президент Владимир Зеленский решил создать коллегию врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в среду, 19 февраля
Президент Владимир Зеленский решил создать коллегию врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в среду, 19 февраля

Как собщает RegioNews, состав коллегии объявят в ближайшее время.

"Это не только главврачи, но и фельдшеры, все. Мы поставили задачу вчера: я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая была и части, которая будет в будущем. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", - сказал Зеленский.

По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.


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