И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку
В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке
В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке
Как сообщает RegioNews , об этом он написал в Facebook.
По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго".
"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.
До завершения конкурса по отбору главы компании и.о главы правления будет первый замглавы правления Владимир Кудрицкий.
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 12:47 26 февраля В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации