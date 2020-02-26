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26 февраля 2020, 09:20 43

И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку

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26 февраля 2020, 09:20 43
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В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке
Фото: Facebook
В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке

Как сообщает RegioNews , об этом он написал в Facebook.

По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго".

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

До завершения конкурса по отбору главы компании и.о главы правления будет первый замглавы правления Владимир Кудрицкий.


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