И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку

В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке

Фото: Facebook

В среду, 26 февраля, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке

Как сообщает RegioNews , об этом он написал в Facebook.

По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго".

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

До завершения конкурса по отбору главы компании и.о главы правления будет первый замглавы правления Владимир Кудрицкий.