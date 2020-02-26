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26 февраля 2020, 09:37 7

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Крыма

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26 февраля 2020, 09:37 7
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Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России из-за аннексии Крыма
Фото: Facebook
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России из-за аннексии Крыма

Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, сообщает RegioNews.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Ранее в США решили ввести новые санкции в отношении дочерной компании российской Роснефти Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро.

Также сенаторы от Демократической партии призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России за вмешательство в выборы 2020 года.


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