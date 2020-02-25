"Слуги народа” хотят ликвидировать Пенсионный фонд
В правящей партии "Слуга народа” думают о ликвидации Пенсионного фонда.
Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает RegioNews.
По ее словам, функции Пенсионного фонда будут переданы Министерству финансов или Госказначейству.
"Мы со своей стороны думаем о возможности перезагрузки формы существования ПФУ. Один из вариантов - ликвидация Пенсионного фонда и передача его функций Минфину или Госказначейству. Или преобразование ПФУ совместно с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство. Этот план мы уже презентовали вместе с правительством", - заявила она.
По словам чиновницы, ликвидация Пенсионного фонда Украины никак не должна повлиять на пенсии.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов.
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