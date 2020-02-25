Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ

Фото: Telegram Гончарука

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ

Гончарук отметил, что аудит планируется международный. "В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он. Премьер добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.

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