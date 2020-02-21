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21 февраля 2020, 10:51 6

Вблизи Чернигова пассажирский автобус столкнулся с автомобилем

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21 февраля 2020, 10:51 6
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В Черниговской области в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля "Фольксваген-Пассат" погиб водитель легкового автомобиля
Фото с сайта Национальной полиции в Черниговской области
В Черниговской области в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля "Фольксваген-Пассат" погиб водитель легкового автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

Сегодня, 21 февраля, в 8 утра на выезде из Чернигова за 150 метров до границы села Новоселовка случилась автопроисшествие со смертельным исходом. Водитель легковушки "Фольксваген Пассат", двигаясь в сторону Ростова, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ".

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте происшествия, в автобусе никто не пострадал.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера вечером во Львове случилась стрельба и похищение человека.


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