Вблизи Чернигова пассажирский автобус столкнулся с автомобилем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.
Сегодня, 21 февраля, в 8 утра на выезде из Чернигова за 150 метров до границы села Новоселовка случилась автопроисшествие со смертельным исходом. Водитель легковушки "Фольксваген Пассат", двигаясь в сторону Ростова, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ".
В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте происшествия, в автобусе никто не пострадал.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, вчера вечером во Львове случилась стрельба и похищение человека.
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