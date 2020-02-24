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24 февраля 2020, 15:45 13

Освобожденные пленные получат по 100 тыс. гривен на следующей неделе - Минветеранов

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24 февраля 2020, 15:45 13
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Освобожденным из плена на Донбассе украинцам материальную помощь по 100 тыс. гривен со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий
Фото: Минветеранов
Освобожденным из плена на Донбассе украинцам материальную помощь по 100 тыс. гривен со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий

Как пишет Regionews, со следующего понедельника освобожденные пленные получат по 100 тысяч гривен материальной помощи на свои банковские счета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму и в России

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.

Напомним, добровольцы могут получить статус участника боевых действий (УБД) с помощью справки от правоохранительных органов, или собрав показания лиц, которые уже имеют статус УБД.


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