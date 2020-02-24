Коронавирус: заражение подтвердили еще в трех странах, а Китай заявил о наличии вакцины

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн и Афганистан - по одному

Фото: twitter.com/one_pak_

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн и Афганистан - по одному

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Daily Sabah.

По словам министра здравоохранения Афганистана Ферозуддина Фероза, один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат. В связи с этим он объявил чрезвычайное положение в провинции, которая граничит с Ираном, из которого приехали больные.

В свою очередь, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве заявил, что в Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, пишут росСМИ.

По словам Ханьхуэя, нужны дальнейшие проверки и доработки. "В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Также Ханьхуэй сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса. "Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил он.

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Напомним, по последним данным, в мире вирусом COVID-19 заразились уже 79 тысяч 360 человек, из них 77 тыс. 150 человек – на материковой части Китая.

Еще 763 случая подтверждены в Южной Корее, 157 – в Италии, 147 – в Японии, 89 – в Сингапуре, 74 – в Гонконге, 43 – в Иране, 35 – в Таиланде, 35 – в США, 28 – на Тайвани, по 22 – в Малайзии и Австралии, по 16 – в Германии и Вьетнаме, 13 – в Объединенных Арабских Эмиратах.

Умерли от вируса уже 2 тысячи 619 человек (2 495 – в провинции Хубей, эпицентре эпидемии). Выздоровели - 25 тыс. 38 человек (из них 16 738 человек – в Хубее).