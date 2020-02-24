В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины

Фото: Минсоцполитики

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины

По данным Минсоцполитики, в ноябре 2019 средний размер субсидий составлял 1200 грн, пишет RegioNews. Средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен. Такими образом, в подавляющем числе случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы. Напомним, в 19 областях Украины по состоянию на начало 2020 года была зафиксирована задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг. Ранее Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммуналку.

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