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24 февраля 2020, 12:15 11

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий и льгот

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24 февраля 2020, 12:15 11
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Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины
Фото: Минсоцполитики
Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины

По данным Минсоцполитики, в ноябре 2019 средний размер субсидий составлял 1200 грн, пишет RegioNews.

Средний размер льготы в ноябре месяце составил почти 800 гривен. Такими образом, в подавляющем числе случаев получать субсидии более выгодно, чем льготы.

Напомним, в 19 областях Украины по состоянию на начало 2020 года была зафиксирована задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг.

Ранее Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на коммуналку.


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