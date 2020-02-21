Сводка ООС: боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
Как сообщили RegioNews, в штабе ООС, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин;
рядом с Павлополем - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - с 82-мм миномета - 21 мина;
в районе населенного пункта Новотроицкое - из ручного противотанкового гранатомета;
вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы по нашим позициям:
рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм - 3 мины и 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также огонь велся из гранатометов различных систем;
вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация на участках разведения сил и средств 21 февраля
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.
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