В Украине заблокировали 33 платформы игорного бизнеса

В Украине заблокировали деятельность 33 вебресурсов, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах

В Украине заблокировали деятельность 33 вебресурсов, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные вебресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине новый орган контроля за всем игорным рынком может без конкурса возглавить гражданин Латвии Борис Баум, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy.