В Украине заблокировали 33 платформы игорного бизнеса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.
По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаружены Службой незаконные вебресурсы.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Украине новый орган контроля за всем игорным рынком может без конкурса возглавить гражданин Латвии Борис Баум, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy.
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