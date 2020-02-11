Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ

В Украине новый орган контроля за всем игорным рынком может без конкурса возглавить гражданин Латвии Борис Баум, которій до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.)

Фото: Bihus.Info

В Украине новый орган контроля за всем игорным рынком может без конкурса возглавить гражданин Латвии Борис Баум, которій до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.)

Как сообщает RegioNews, об этом рассказали в Офисе президента изданию Bihus.Info.

"По крайней мере, у нас есть к нему доверие. Мое мнение, что это нормальная кандидатура", - заявил заместитель руководителя ОП, который, как оказалось, курирует направление реформы игорного рынка Кирилл Тимошенко.

Как сообщает издание, Борис Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

"Борис Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОП, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка", - пишет издание, отмечая, что Баум не является сотрудником ОП, а представляется представителем Офиса Зеленского.

По данным СМИ, сейчас он выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

Также уточняется, что Баума привел на Банковую нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Потому что они несколько лет были соседями, и Баум вроде "имел опыт управления казино" (вероятно, речь идет о казино в гостинице "Премьер Палас", которым владеет VS Energy, где Баум работал помощником совладельца Михаила Спектора).

"Я его (Баума - ред.) знаю лично, - рассказал Давид Арахамия. - Я в аренду снимал в коттеджном городке дом, и он через четыре дома жил тоже со своими ... Живет до сих пор, ну, я переехал. (... Это были ) 2015-й-2017-й годы ". Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.

Также издание пишет, что новый регулятор будет иметь безграничную власть в азартной сфере. Будет решать, кому давать лицензии, у кого их забирать, кого проверять, кого наказывать санкциями, как мониторить игорные заведения и будет получать их финотчетности.

Во главе этих процессов и хочет оказаться Борис Баум. "Если будет такая возможность, будет очень хорошо", - прокомментировал Тимошенко.

Отмечается, что конкурс на избрание председателя и членов Комиссии в законопроекте, проголосованном в первом чтении, не предусмотрен. Предлагается, что Комиссию по азарту без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политике (который работает над законопроектом) и утвердит Кабмин.

"Хотя антикоррупционный комитет парламента уже дважды направлял свои замечания, акцентируя именно необходимость провести конкурс, депутаты приняли за основу версию с непрозрачным механизмом избрания руководства комиссии", - подчеркивает СМИ.

В свою очередь, Давид Арахамия заверил, что подал поправку, чтобы во втором чтении убрать эту "коррупционную норму" и "схематоз": "Я лично сегодня подписал поправки, которые я предлагаю добавить в комитет". Это было сказано 4 февраля, хотя двухнедельный срок на подачу поправок истек еще 30 января.

Как будет изменен механизм избрания руководства Комиссии по азартному рынку, пока не ясно, добавляет издание, и Давид Арахамия и Кирилл Тимошенко склоняются к избранию Комиссии Кабмином. Однако конкурсный отбор до сих пор под вопросом. "На конкурсе, без конкурса, и.о., потом конкурс ... Без разницы. На самом деле главная задача сейчас - запустить процесс", - считает Тимошенко.

Таким образом, заключает издание, на время подготовки расследования в ОП не исключали возможность назначить Баума исполняющим обязанности председателя комиссии без конкурса.