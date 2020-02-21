Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к шести годам колонии
Как сообщает RegioNews, об этом пишет ТАСС.
"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил приговор судья Даниил Логачев.
В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.
СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".
Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".
В апреле 2019 года Следком РФ объявил Гриценко в розыск.
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