13:43  21 февраля
Зеленский о протестах в Новых Санжарах: "мы - Европа эпохи Средневековья"
08:07  21 февраля
Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - Пристайко
09:22  21 февраля
Самолет, в котором эвакуировали украинцев из Китая, показали изнутри
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2020, 12:55 18

Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к шести годам колонии

Читайте також
українською мовою
21 февраля 2020, 12:55 18
Читайте також українською мовою
Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к 6 годам колонии за "призывы к терактам" в России
Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины Гриценко к 6 годам колонии за "призывы к терактам" в России

Как сообщает RegioNews, об этом пишет ТАСС.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", — огласил приговор судья Даниил Логачев.

В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".

В апреле 2019 года Следком РФ объявил Гриценко в розыск.


суд РФ Гриценко
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Последние Популярные
Алекс Сказкин
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Все блоги »
Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"
21 февраля 2020, 13:40
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Сопель Игорь Михайлович
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Все досье »