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21 февраля 2020, 12:51 5

Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют уменьшить залог на местных выборах

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21 февраля 2020, 12:51 5
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Сегодня, 21 февраля, во время сессии депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли обращение по поводу уменьшения большого размера денежного залога на местных выборах
Фото со страницы Владимира Ковальчука в facebook
Сегодня, 21 февраля, во время сессии депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли обращение по поводу уменьшения большого размера денежного залога на местных выборах

Как сообщает RegioNews, обращение вынес на обсуждение депутат облсовета Игорь Дебенко.

"Важный вопрос на очередной сессии областного совета о неприемлемости большого размера денежного залога на местных выборах.
После разумного обсуждения, депутаты проголосовали "За", - сообщает на своей странице в facebook Владимир Ковальчук.

Необходимость обращения аргументируют изменениями, предусмотренными в Избирательном кодексе, который вступил в силу 1 января 2020 года.

Депутаты положительно расценили отмену денежного залога для кандидатов в местные советы и на должности сельских, поселковых и городских голов, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В то же время неприемлемым считают увеличение денежного залога для кандидатов в городах с количество избирателей более 90 тысяч почти в 40 раз по сравнению с местной избирательной кампанией 2015 года.

"Это особенно возмутительно, поскольку не произошло существенных изменений в размерах денежных залогов для кандидатов в президенты и избирательных списков партий в Парламент по сравнению с размерами, которые были установлены действующими до принятия Избирательного кодекса законами", - говорится в обращении.

Так, размер залога для регистрации избирательного списка политической партии в Ивано-Франковский областной совет составит для потенциального субъекта избирательного процесса около 1,96 миллионов гривен.


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