Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют уменьшить залог на местных выборах
Как сообщает RegioNews, обращение вынес на обсуждение депутат облсовета Игорь Дебенко.
"Важный вопрос на очередной сессии областного совета о неприемлемости большого размера денежного залога на местных выборах.
После разумного обсуждения, депутаты проголосовали "За", - сообщает на своей странице в facebook Владимир Ковальчук.
Необходимость обращения аргументируют изменениями, предусмотренными в Избирательном кодексе, который вступил в силу 1 января 2020 года.
Депутаты положительно расценили отмену денежного залога для кандидатов в местные советы и на должности сельских, поселковых и городских голов, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В то же время неприемлемым считают увеличение денежного залога для кандидатов в городах с количество избирателей более 90 тысяч почти в 40 раз по сравнению с местной избирательной кампанией 2015 года.
"Это особенно возмутительно, поскольку не произошло существенных изменений в размерах денежных залогов для кандидатов в президенты и избирательных списков партий в Парламент по сравнению с размерами, которые были установлены действующими до принятия Избирательного кодекса законами", - говорится в обращении.
Так, размер залога для регистрации избирательного списка политической партии в Ивано-Франковский областной совет составит для потенциального субъекта избирательного процесса около 1,96 миллионов гривен.
- 14:35 21 февраля УЗ проверяет данные о пассажирке с поезда с подозрением на коронавирус
- 14:33 21 февраля Кто и сколько: запорожские нардепы получили компенсацию за аренду жилья
- 14:25 21 февраля В Ровенской области на взятке задержали судью и адвоката
- 14:22 21 февраля Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
- 14:21 21 февраля В Карпатах ожидаются лавины и ухудшение погодных условий
- 14:10 21 февраля Турецкой компании доверили строительство моста в Запорожье за 11,9 млрд
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло