Во Львове стреляли и похитили человека

Во Львове патрульные задержали участников конфликта, совершивших стрельбу

Фото со страницы Патрульной полиции Львовской области в facebook

Во Львове патрульные задержали участников конфликта, совершивших стрельбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

Вчера, 20 февраля, в 17 часов 20 минут патрульным сообщили, что на пересечении улиц Симоненка - Научная неизвестная группа лиц открыла стрельбу.

Неизвестные, увидев экипаж полиции, попытались скрыться на автомобиле BMW. Правоохранители заблокировали авто, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Со слов очевидца, в в багажное отделение второго автомобиля марки Chevrolet неизвестные лица поместили человека.

На улице Навроцкого экипаж патрульных заметил этот автомобиль и немедленно остановил. Информация о человеке в багажном отделении подтвердилась.

Следователи устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия.