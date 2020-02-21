Во Львове стреляли и похитили человека
Во Львове патрульные задержали участников конфликта, совершивших стрельбу
Во Львове патрульные задержали участников конфликта, совершивших стрельбу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
Вчера, 20 февраля, в 17 часов 20 минут патрульным сообщили, что на пересечении улиц Симоненка - Научная неизвестная группа лиц открыла стрельбу.
Неизвестные, увидев экипаж полиции, попытались скрыться на автомобиле BMW. Правоохранители заблокировали авто, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Со слов очевидца, в в багажное отделение второго автомобиля марки Chevrolet неизвестные лица поместили человека.
На улице Навроцкого экипаж патрульных заметил этот автомобиль и немедленно остановил. Информация о человеке в багажном отделении подтвердилась.
Следователи устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия.
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