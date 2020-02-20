В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Сообщается, что обыски проводятся в рамках дела о хищении средств на строительство причала Николаевского порта. По данным следствия, должностные лица АМПУ по контракту о государственном инвестировании приняли и оплатили работы, которые не были выполнены.
"Значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что действия чиновников сорвали реализацию инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.
Напомним, ранее сообщалось об обысках в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Обыски проводили из-за схем, которые ежегодно наносили Украине убытки в особо крупных размерах.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура нагрянула с обысками в Одесский порт и офис АМПУ.
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