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20 февраля 2020, 19:00 5

В Администрации морских портов снова проходят обыски: руководство подозревают в хищении денег

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20 февраля 2020, 19:00 5
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Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят новые обыски в Администрации морских портов
Фото: port.odessa.ua
Служба безопасности Украины и Госбюро расследований проводят новые обыски в Администрации морских портов

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что обыски проводятся в рамках дела о хищении средств на строительство причала Николаевского порта. По данным следствия, должностные лица АМПУ по контракту о государственном инвестировании приняли и оплатили работы, которые не были выполнены.

"Значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что действия чиновников сорвали реализацию инфраструктурного проекта и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях. Обыски проводили из-за схем, которые ежегодно наносили Украине убытки в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура нагрянула с обысками в Одесский порт и офис АМПУ.


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