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19 февраля 2020, 18:01 8

Генпрокуратура нагрянула с обысками в Одесский порт и офис АМПУ

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19 февраля 2020, 18:01 8
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Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях
Фото: port.odessa.ua
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводит обыски в помещениях Одесского морского торгового порта, Администрации морских портов и их структурных подразделениях

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" могут быть причастны к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

Следствие считает, что в течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

"По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток", - говорится в сообщении.

Таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Уголовное производство открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.


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