18:49  19 февраля
Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
17:04  19 февраля
Сказали, эвакуация: во Львовской области люди перекрыли дорогу до госпиталя
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 17:01 9

За неделю в Украине от гриппа умерло 10 человек

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 17:01 9
Читайте також українською мовою
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных случаев вследствие заболевания гриппом
Фото: pixabay.com
В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных случаев вследствие заболевания гриппом

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, всего с начала эпидемического сезона 38 человек умерло от осложнений гриппа.

Также за период 10.02-16.02 на ОРВИ заболели 245 тысяч 55 человек, из них 61,4% - дети.

Кроме того, в пресс-слжбе добавили, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

"В Харьковской, Луганской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности", - говорится в сообщении.

Напомним, с 3 по 9 февраля в Украине умерло от гриппа восемь человек. На ОРВИ заболели 283 тысяч 656 человек, из них 65,6% - дети.


Украина ОРВИ грипп смерть
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Главе Ровенского облсовета показали "черную метку". Губернатору приготовиться
18 февраля 2020, 18:40
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »