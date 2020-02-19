За неделю в Украине от гриппа умерло 10 человек

В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных случаев вследствие заболевания гриппом

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В Украине за прошедшую неделю зарегистрировано десять летальных случаев вследствие заболевания гриппом

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, всего с начала эпидемического сезона 38 человек умерло от осложнений гриппа.

Также за период 10.02-16.02 на ОРВИ заболели 245 тысяч 55 человек, из них 61,4% - дети.

Кроме того, в пресс-слжбе добавили, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

"В Харьковской, Луганской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности", - говорится в сообщении.

Напомним, с 3 по 9 февраля в Украине умерло от гриппа восемь человек. На ОРВИ заболели 283 тысяч 656 человек, из них 65,6% - дети.