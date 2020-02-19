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19 февраля 2020, 12:18 1

Телеканалу ATR пообещали возобновить финансирование

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українською мовою
19 февраля 2020, 12:18 1
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В нынешнем году крымскотатарский телеканал ATR получить финансирование из госбюджета
Фото: ATR
В нынешнем году крымскотатарский телеканал ATR получить финансирование из госбюджета

Об этом экономический советник премьер-министра Украины Алексей Мушак заявил в эфире телеканала ATR, передает RegioNews.

"Канал получит финансирование и можете получить дополнительный аргумент, сказать, что советник премьера пообещал, что в феврале у нас уже будет плюс бюджет, в марте еще больше плюс, поэтому, давайте ребята деньги "на бочку", на счет", - подчеркнул Мушак.

Напомним, ранее первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году. По словам генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, перед каналом поставили невыполнимые условия тендеров.


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